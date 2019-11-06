Кабмин выделил более миллиарда гривен для термомодернизации домов

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Средства позволят внедрить более 2 тысяч проектов по термомодернизации многоквартирных домов

Кабинет министров Украины выделил 1,2 млрд гривен для термомодернизации домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания в среду, 6 ноября.

"Сегодня, 6 ноября, Кабинет министров Украины на своем заседании выделил 1,2 млрд грн, которые позволят внедрить более 2041 проекта по термомодернизации многоквартирных жилых домов и уменьшить их потери на тепловую энергию от 20% до 50% в зависимости от выбранного типа термомодернизации", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября Фонд энергоэффективности начал реализовывать программу комплексной модернизации многоэтажек "Энергодом". Эта программа предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце 2018 года правительство отменило разрешения на утепление жилых домов. Теперь для проведения строительных работ по комплексной теплоизоляции уже введенных в эксплуатацию жилых домов (стен, крыши, чердаки, технического этажа, цоколя или подвала) не нужно получать разрешительные документы.