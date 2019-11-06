Кабмін виділив понад мільярд гривень для термомодернізації будинків

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кошти дозволять впровадити більше 2 тисяч проектів з термомодернізації багатоквартирних будинків

Кабінет міністрів України виділив 1,2 млрд гривень для термомодернізації будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Відповідне рішення уряд прийняв у ході свого засідання у середу, 6 листопада.

"Сьогодні, 6 листопада, Кабінет міністрів України на своєму засіданні виділив 1,2 млрд грн, які дозволять впровадити більше 2041 проекта з термомодернізації багатоквартирних житлових будинків і зменшити їх втрати на теплову енергію від 20% до 50% в залежності від обраного типу термомодернізації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня Фонд енергоефективності почав реалізовувати програму комплексної модернізації багатоповерхівок "Енергодім". Ця програма передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакета "Легкий" і 50% для пакета "Комплексний".

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці 2018 року уряд скасував дозволи на утеплення житлових будинків. Тепер для проведення будівельних робіт з комплексної теплоізоляції уже введених в експлуатацію житлових будинків (стін, даху, горища, технічного поверху, цоколя або підвалу) не потрібно отримувати дозвільні документи.