Кабмин выделил миллиард гривен на зарплаты шахтерам

На погашение долга по заработной плате перед шахтерами будет выделен один миллиард гривен. Соответствующее решение на заседании в субботу, 12 октября, принял Кабинет министров Украины, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По словам министра, деньги будут выделены в рамках подготовленных изменений в государственный бюджет на 2019 год. Теперь изменения передадут в Верховную раду.

"Данная сумма (1 млрд гривен, - ред.) предусмотрена в проекте Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли", который одобрило правительство. Ждем быстрых решений в парламенте", - отметил Оржель.

Напомним, недавно в КМИС опубликовали опрос владельцев и топ-менеджеров украинских компаний, по результатам которого было установлено, что в 2018 году 45% заработной платы работникам было выплачено неофициально, а в 2017 году 46%.

В то же время, по данным Минэкономики, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.