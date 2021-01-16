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Кабмин выделил дополнительные деньги на выплату ФОПам по 8 тысяч гривен

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил средства на завершение выплат единовременной материальной помощи по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам. Из специального фонда государственного бюджета 2021 года направляется 201 млн гривен.

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Постановление правительства от 13 января 2021 года обнародовано на Правительственном портале.

Согласно постановлению, средства выделяются Министерству социальной политики для завершения оказания единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек.

Всего за единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 20201 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре.

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