Кабмін виділив додаткові кошти на виплату ФОПам по 8 тисяч гривень

Кабінет міністрів виділив кошти на завершення надання одноразової матеріальної допомоги по 8 тисяч гривень ФОПам та найманим працівникам. Зі спеціального фонду державного бюджету 2021 року спрямовується 201 млн гривень.

Постанова уряду від 13 січня 2021 року оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, кошти виділяються Міністерству соціальної політики для завершення надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.

За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб.

Усього за одноразовою матеріальною допомогою у розмірі 8 тисяч гривень звернулися близько 480 тисяч ФОПів та найманих працівників. За компенсацією можна було звертатися до 31 грудня 20201 року. До нового року виплачено 3,6 млрд грн. Близько 455 тисяч осіб отримали допомогу у грудні.