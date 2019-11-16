Кабмин выделил деньги на жилье для детей-сирот и помощь пенсионерам и учителям

Кабинет министров Украины выделил 125,8 млн грн, чтобы обеспечить жильем к концу 2019 года почти 350 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобрести помещения для одного детского дома семейного типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как отмечается, это стало возможным за счет пересмотра эффективности ряда программ с целью фокусировки на поддержке тех, кто в этом больше всего нуждается.

Также правительство выделило 27 млн грн, которые будут направлены на обеспечение жильем 25 семей лиц, которые погибли или получили инвалидность І-II группы во время боевых действий АТО/ООС. Ежегодную разовую денежную помощь получат 819 участников боевых действий ООС - на это выделено 1,1 млн грн в 2019 году.

В следующем году увеличится денежная помощь на поддержку детям-сиротам и пенсионерам.

"С января 2020 года возрастет государственная поддержка детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, и с 1 июля 2020 года - помощь для малообеспеченных семей. В частности, для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, помощь будет увеличена с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей с инвалидностью с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. Кроме того, по решению правительства к таким социальным выплатам вводится принцип “деньги ходят за ребенком”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 июля следующего года правительство повысило пособие на детей из малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, то есть почти 6000 грн на каждого ребенка. Это станет возможным благодаря унификации предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

На следующий год повышена государственная поддержка для наиболее уязвимых категорий пенсионеров, нуждающихся в постороннем уходе, в частности предоставления им государственной помощи на уход в размере 40% от прожиточного минимума (в среднем 672 грн ежемесячно).

Правительство также одобрило решение, которое позволит уже в 2020 году выплатить дополнительно по 21 тысячи гривен для более 74 тысячи молодых учителей (стаж до 10 лет).

Кроме того, правительство приостановило действие постановления, которое привело бы увольнения более 44 тысяч педагогов. В то же время, премьер-министр поручил ряду министерств до 15 апреля 2020 года разработать проекты изменений в законы, которые установят новую, справедливую систему оплаты труда для педагогических работников.