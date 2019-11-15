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Кабмин проголосовал за безвиз с Маршалловыми островами

Новости » Политика     15.11.2019 - 21:50
Кабмин проголосовал за безвиз с Маршалловыми островами
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров Украины сегодня, 15 ноября

Кабинет министров Украины на заседании проголосовал за безвизовый режим с Маршалловым островам Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра Кабмина Дмитрия Дубилета.

Сообщается, что Кабинет министров одобрил безвизовый режим с тихоокеанским государством в Микронезии - Маршалловы острова.

"... на заседании Кабмина мы проголосовали за решение о введение безвиза с Маршалловыми островами", - написал Дубилет.

Отметим, что после его подписания, украинцы и граждане островов смогут следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, Украина и Маршалловы острова еще в 2018 году продолжали работу над упрощением режима поездок для граждан. В частности, 25 сентября 2018 года во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк министры иностранных дел Украины и Маршалловых островов Павел Климкин и Джон Силк провели встречу.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин планирует договориться с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок в 2020 году. В правительстве анонсировали, что в ближайшие пять лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы стране.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией о безвизовом режиме для украинцев. По его словам, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

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