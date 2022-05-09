Кабмин выделил из бюджета 44 млн гривен на содержание пленных русских

Кабинет министров выделил 43,7 млн гривен для мероприятий по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных. Средства выделяются Министерству финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Об этом сообщает в РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 7 мая 2022 г. № 352-р .

"Министерству юстиции подать до 30 декабря 2022 г. Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению", - говорится в документе.

Напомним, в апреле Кабинет министров Украины утвердил Порядок содержания военнопленных согласно нормам международного права. К военнопленным будут применять нормы Женевской конвенции.