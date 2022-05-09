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Уряд виділив з бюджет 44 млн гривень на утримання полонених росіян

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 10:32
Уряд виділив з бюджет 44 млн гривень на утримання полонених росіян Фото: полонених росіян в Україні триматимуть в таборах за бюджетні кошти (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив 43,7 млн гривень для здійснення заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях для тримання військовополонених. Кошти виділяються Міністерству фінансів з резервного фонду державного бюджету.

Про це повідомляє в РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 7 травня 2022 р. № 352-р.

"Міністерству юстиції подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України затвердив Порядок тримання військовополонених згідно з нормами міжнародного права. До військовополонених застосовуватимуть норми Женевської конвенції.

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Кабінет Міністрів України
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