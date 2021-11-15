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Кабмин выделил 67,5 млн гривен на закупку тестов для выявления "Дельты" в Украине

Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров Украины выделил 67,5 млн гривен на закупку тест-систем для выявления штамма "Дельта" на уровне регионов. Позволит провести 450 тысяч исследований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Для обеспечения более эффективного контроля за эпидситуацией возникла необходимость обеспечить выявление штамма "Дельта" на региональных уровнях.

67,5 млн гривен были выделены на закупку 4,5 тысячи наборов тест-систем, которые позволят провести 450 тысяч исследований для идентификации вышеупомянутого штамма. Речь идет о 150 тысячах исследований ежемесячно.

"Средства перераспределили из программы "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями", - добавляет пресс-служба.

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