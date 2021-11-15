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Кабмін виділив 67,5 млн гривень на закупівлю тестів для виявлення "Дельти" в Україні

Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів України виділив 67,5 млн гривень на закупівлю тест-систем для виявлення штаму "Дельта" на рівні регіонів. Дозволить провести 450 тисяч досліджень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Для забезпечення більш ефективного контролю за епідситуацією виникла потреба забезпечити виявлення штаму "Дельта" на регіональних рівнях.

67,5 млн гривень були виділені на закупівлю 4,5 тисячі наборів тест-систем, які дозволять провести 450 тисяч досліджень для ідентифікації вищезгаданого штаму. Йдеться про 150 тисяч досліджень щомісячно.

"Кошти перерозподілили з програми "Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", - додає пресслужба.

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