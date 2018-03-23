Кабмин выделил 50 млн гривен на восстановление Луганской области

Кабмин выделил средства на восстановление поврежденных дорог в Луганской области

Кабинет министров Украины выделил 50 млн гривен на развитие и восстановление Луганской области. Об этом глава Кабмина Владимир Гройсман написал в Twitter.

"По ремонту поврежденных дорог в Луганской области. Мы выделили 50 млн на развитие и восстановление Луганщины. Надо разговаривать с представителями военно-гражданской администрации, которая решит, как использовать эти деньги. Мы будем заниматься восстановлением инфраструктуры", - написал он.

Щодо ремонту ушкоджених доріг на Луганщині. Ми виділили 50 млн на розвиток та відновлення Луганщини. Треба розмовляти з представникам військово-цивільної адміністрації, яка вирішить, як використовувати ці гроші. Ми будемо займатися відновленням інфраструктури. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 23, 2018

Напомним, 21 марта Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.

"Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству абсолютно системно. У нас задача - не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты", - заявил на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.