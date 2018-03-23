Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Кабмин выделил 50 млн гривен на восстановление Луганской области

НовостиФинансы    23.03.2018 - 11:28
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Кабмин выделил средства на восстановление поврежденных дорог в Луганской области

Кабинет министров Украины выделил 50 млн гривен на развитие и восстановление Луганской области. Об этом глава Кабмина Владимир Гройсман написал в Twitter.

"По ремонту поврежденных дорог в Луганской области. Мы выделили 50 млн на развитие и восстановление Луганщины. Надо разговаривать с представителями военно-гражданской администрации, которая решит, как использовать эти деньги. Мы будем заниматься восстановлением инфраструктуры", - написал он.

Напомним, 21 марта Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. 

"Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству абсолютно системно. У нас задача - не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты",  - заявил на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

Рада сегодня рассмотрит изменения в закон о высшем образовании Кабмин определил рамочные условия выпуска украинских евробондов
Теги: Кабинет Министров Украины, Луганск, Владимир Гройсман
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top