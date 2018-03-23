Кабмін виділив 50 млн гривень на відновлення Луганської області

Кабмін виділив кошти на відновлення пошкоджених доріг у Луганській області

Кабінет міністрів України виділив 50 млн гривень на розвиток і відновлення Луганської області. Про це глава Кабміну Володимир Гройсман написав у Twitter.

"Щодо ремонту пошкоджених доріг у Луганській області. Ми виділили 50 млн на розвиток і відновлення Луганщини. Треба розмовляти з представниками військово-цивільної адміністрації, яка вирішить, як використовувати ці гроші. Ми будемо займатися відновленням інфраструктури", - написав він.

Щодо ремонту ушкоджених доріг на Луганщині. Ми виділили 50 млн на розвиток та відновлення Луганщини. Треба розмовляти з представникам військово-цивільної адміністрації, яка вирішить, як використовувати ці гроші. Ми будемо займатися відновленням інфраструктури. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 23, 2018

Нагадаємо, 21 березня Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.

"Нових відремонтованих доріг в Україні буде все більше і більше. Потрібно підійти до ремонту і будівництва абсолютно системно. У нас завдання - не кілометри, а щоб вони повністю з'єднували населені пункти", - заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман.