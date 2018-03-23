Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін виділив 50 млн гривень на відновлення Луганської області

НовиниФінанси    23.03.2018 - 11:28
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Кабмін виділив кошти на відновлення пошкоджених доріг у Луганській області

Кабінет міністрів України виділив 50 млн гривень на розвиток і відновлення Луганської області. Про це глава Кабміну Володимир Гройсман написав у Twitter.

"Щодо ремонту пошкоджених доріг у Луганській області. Ми виділили 50 млн на розвиток і відновлення Луганщини. Треба розмовляти з представниками військово-цивільної адміністрації, яка вирішить, як використовувати ці гроші. Ми будемо займатися відновленням інфраструктури", - написав він.

Нагадаємо, 21 березня Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.

"Нових відремонтованих доріг в Україні буде все більше і більше. Потрібно підійти до ремонту і будівництва абсолютно системно. У нас завдання - не кілометри, а щоб вони повністю з'єднували населені пункти", - заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Рада сьогодні розгляне зміни до закону про вищу освіту Кабмін визначив рамкові умови випуску українських євробондів
Теги: Кабінет Міністрів України, Луганськ, Володимир Гройсман
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top