Кабмин выделил более 5,5 млн гривен на временное жилье для переселенцев

Кабинет министров выделил более 5,5 млн гривен на приобретение жилья, в котором временно смогут проживать внутренне перемещенные лица. За эти средства планируется приобрести 18 квартир.

Соответствующий проект распоряжения Кабмин одобрил на своем заседании 5 августа.

В частности, правительство выделило 5586 тыс. гривен на приобретение жилья.

В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что за эти средства приобретут 18 квартир и один дом для 55 переселенцев в Краматорске, Покровске (Донецкая область) и Приморске (Запорожская область).

В Краматорске приобретут 10 квартир, в Покровске - 8, а в Приморске планируют купить дом.

Напомним, правительство запретило во время карантина прекращать выплаты внутренним переселенцам на аренду жилья и оплату услуг ЖКХ; они продолжаются на период карантина и на один месяц после его отмены без необходимости обращения по истечению шестимесячного срока.

Как писало РБК-Украина, ранее КМУ упростил идентификацию переселенцев, автоматизировав обмен данными между Министерством социальной политики и Государственной пограничной службой.