На строительство взлетной полосы в аэропорту "Одесса" выделили более 250 млн гривен

Аэропорт Одессы сможет принимать более тяжелые самолеты

На строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Одесса" Кабинет министров на своем заседании, 18 июля, выделил 253 млн гривен. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что выделение дополнительных средств на работы в аэропорту Одессы позволят превратить его в южный хаб. Новая полоса позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767, что будет способствовать росту пассажиропотока вдвое. Также в рамках проекта планируется установить светосигнальное, радионавигационное и метеорологическое оборудование для сертифицированного захода на посадку по категории III-а (ІКАО) (существующая полоса сертифицирована по категории I (ІКАО).

Фото: постановление Кабмина

Напомним, 16 июля Апелляционный суд Киева подтвердил арест недвижимости и корпоративных прав международного аэропорта "Одесса". Так, в 2011 году произошло незаконное отчуждение коммунального имущества аэропорта в пользу субъектов хозяйствования.

В конце марта Соломенский райсуд Киева своим решением передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активами недвижимое имущество аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет (ООО "Международный аэропорт Одесса").