На будівництво злітної смуги в аеропорту "Одеса" виділили понад 250 млн гривень

Аеропорт Одеси зможе приймати більш важкі літаки

На будівництво злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту "Одеса" Кабінет міністрів на своєму засіданні, 18 липня, виділив 253 мільйона гривень. Відповідне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Передбачається, що виділення додаткових коштів на роботи в аеропорту Одеси дозволять перетворити його на південний хаб. Нова смуга дозволить приймати більш важкі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме зростанню пасажиропотоку вдвічі. Також в рамках проекту планується встановити світлосигнальне, радіонавігаційне й метеорологічне обладнання для сертифікованого заходу на посадку по категорії III-а (ІКАО) (існуюча смуга сертифікована по категорії I (ІКАО).



Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, 16 липня Апеляційний суд Києва підтвердив арешт нерухомості та корпоративних прав міжнародного аеропорту "Одеса". Так, у 2011 році відбулося незаконне відчуження комунального майна аеропорту на користь суб'єктів господарювання.

У кінці березня Солом'янський райсуду Києва своїм рішенням передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку і менеджменту активами нерухоме майно аеропорту "Одеса" і 75% акцій компанії, яка ним володіє (ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса").