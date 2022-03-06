Кабмин выделил 21 млрд гривен на выплату 6,5 тысяч гривен тем, кто потерял работу из-за войны

Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд гривен.

Средства будут выплачиваться в рамках программы єПідтримка.

Помощь предоставляется застрахованным лицам, которые работают на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и физическим лицам - предпринимателям, страхователи которых одновременно соответствуют следующим признакам:

состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, который утверждается Кабинетом министров Украины по представлению ГСЧС;

подали в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год;

не являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.

Для определения застрахованных лиц, которым оказывается помощь, используются сведения, предоставленные Пенсионным фондом Украины.

"В течение одного рабочего дня со дня определения территории, на которой проводятся боевые действия, ГНС передает Пенсионному фонду Украины сведения страхователей, состоящих на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, сформированные ГНС по состоянию на 1 число месяца", - говорится в документе.