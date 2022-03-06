Уряд виділив 21 млрд гривень на виплату 6,5 тисяч гривень тим, хто втратив роботу через війну

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень.

Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

Допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам - підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом міністрів України за поданням ДСНС;

подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік;

не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

Для визначення застрахованих осіб, яким надається допомога, використовуються відомості, надані Пенсійним фондом України.

"Протягом одного робочого дня з дня визначення території, на якій проводяться бойові дії, ДПС передає Пенсійному фонду України відомості страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сформовані ДПС станом на 1 число місяця", - йдеться в документі.