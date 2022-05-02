Кабмин выделил 1,9 млрд на завершение выплат по 6500 гривен по программе єПідтримка

Кабинет министров выделил Министерству экономики 1,882 млрд гривен для выплат по 6500 гривен по программе єПідтримка. Средства выделены из резервного фонда госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 29 апреля 2022 г. № 336-р.

Ранее на программу было выделено 21,450 млрд гривен. Таким образом, общая сумма достигла 23,332 млрд гривен.

Отметим, срок подачи заявок на получение 6500 гривен по программе єПідтримка закончился 31 марта.

Программа єПідтримка доступна для ФОП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы.

Речь идет о людях, которые платят налоги на территории таких регионов:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

г. Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6,57 млн украинцев, которые могли подать заявки на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.