ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин выделил 1,9 млрд на завершение выплат по 6500 гривен по программе єПідтримка

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 мая 2022 14:09
Кабмин выделил 1,9 млрд на завершение выплат по 6500 гривен по программе єПідтримка Фото: на выплату по 6500 гривен по программе єПідтримка выделили еще 1,9 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил Министерству экономики 1,882 млрд гривен для выплат по 6500 гривен по программе єПідтримка. Средства выделены из резервного фонда госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 29 апреля 2022 г. № 336-р.

Ранее на программу было выделено 21,450 млрд гривен. Таким образом, общая сумма достигла 23,332 млрд гривен.

Отметим, срок подачи заявок на получение 6500 гривен по программе єПідтримка закончился 31 марта.

Программа єПідтримка доступна для ФОП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы.

Речь идет о людях, которые платят налоги на территории таких регионов:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • г. Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6,57 млн украинцев, которые могли подать заявки на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада