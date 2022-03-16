По 6500 гривен могут получить 6,57 млн украинцев из регионов боевых действий, - ПФУ

Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6 569 024 украинцах, которые могут подать заявки на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка. В Ощадбанк передано 20 реестров для выплаты пособия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Напомним, Кабинет министров принял постановление о предоставлении в 2022 году единовременной материальной помощи в 6,5 тысяч гривен. Пособие выплачивается в связи с потерей дохода из-за боевых действий.

Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд гривен. Средства будут выплачиваться в рамках программы єПідтримка.

Заявки через Дію могут подавать жители следующих регионов: