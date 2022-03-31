Сегодня последний день, чтобы подать заявку на 6500 гривен через єПідтримку

Срок подачи заявок на получение 6500 гривен по программе єПідтримка истекает сегодня, 31 марта. Заявки можно подать через "Дію", деньги поступят в течение 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 26 марта 2022 г. № 367

Как подать заявку

Для начала нужно авторизоваться в Дії на смартфоне, перейти в раздел "Услуги", выбрать услугу єПідтримка и нажать "Получить помощь".

Зачисление средств должно быть проведено на карту єПідтримк в течение 10 дней.

Кто имеет право на 6500 гривен

Программа єПідтримка доступна для ФОП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы.

Речь идет о людях, которые платят налоги на территории таких регионов:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

г. Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

Сколько украинцев уже подали заявки и сколько выплачено

По состоянию на 27 марта 4 млн украинцев подали заявки на єПідтримку в "Дія", уже получили деньги 2,7 млн человек. Всего выплачено из бюджета 17,9 млрд гривен.

В то же время, Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6,57 млн украинцах, которые могут подать заявки на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.