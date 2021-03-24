Кабмин выделил почти 1,4 млрд гривен на поддержку безопасности энергоблоков ЧАЭС

Кабинет министров выделил почти 1,4 млрд гривен на поддержку безопасности энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции. Соответствующее решение правительство приняло сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания КМУ.
Своим решением Кабмин выделил 1364 876,2 тысячи гривен на поддержку безопасного состояния энергоблоков и объекта "Укрытие".
Также правительство определило меры по подготовке к снятию с эксплуатации ЧАЭС.
Напомним, за незаконное проникновение в зону отчуждения хотят ввести уголовную ответственность. В парламенте в конце сентября 2020 года зарегистрировали соответствующий законопроект №4156.
Как писало РБК-Украина, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить мероприятия к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Он подписал соответствующий указ № 556/2020.
К слову, Служба безопасности Украины рассекретила документы КГБ, в которых говорится о том, что на Чернобыльской АЭС было несколько скрытых аварий.