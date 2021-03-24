RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін виділив майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків ЧАЕС

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів виділив майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції. Відповідне рішення уряд схвалив сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання КМУ.

Своїм рішенням Кабмін виділив 1 364 876,2 тисячі гривень на підтримку безпечного стану енергоблоків та об’єкта "Укриття".

Також уряд визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС.

Нагадаємо, за незаконне проникнення у зону відчуження хочуть ввести кримінальну відповідальність. У парламенті в кінці вересня 2020 року зареєстрували відповідний законопроект №4156.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Він підписав відповідний указ № 556/2020.

До слова, Служба безпеки України розсекретила документи КДБ, у яких йдеться про те, що на Чорнобильській АЕС було кілька прихованих аварій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЧАЭС
Читайте також
Уряд схвалив звіт про виконання бюджету-2020 з найбільшим дефіцитом за 10 років
В Україні дозволили планові госпіталізації у "жовтій" зоні, у "червоній" - під забороною
Прогноз погоди