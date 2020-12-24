Кабмин выделил 1,3 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса

Кабинет министров Украины выделил 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса. Средства направлены Министерству здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Мінфіну.

Как отмечается в сообщении, реализация постановления будет осуществляться в пределах общего и специального фондов государственного бюджета Украины на 2020 год.

Постановлением от 23 декабря проведено перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины надеется до конца года подписать контракт на поставку вакцины против коронавируса с компаниями-производителями.

Отметим, Кабмин 2 декабря освободил от налогов импортные вакцины против коронавируса. Постановлением в перечень включены Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).