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Кабмин выделил 1,26 млрд гривен на пособия по безработице

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Украина, Суббота 16 апреля 2022 16:56
Кабмин выделил 1,26 млрд гривен на пособия по безработице Фото: правительство выделило 1,26 млрд гривен на помощь безработным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил Министерству экономики 1,259 млрд гривен на пособия по безработице. Средства выделены из резервного фонда госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 15 апреля 2022 года № 289-р.

Согласно постановлению, средства выделяются для обеспечения выплаты Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы пособия по безработице по новой бюджетной программе.

Отметим, НБУ прогнозирует рост уровня безработицы и уменьшение доходов украинцев из-за войны.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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