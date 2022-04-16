Кабмин выделил 1,26 млрд гривен на пособия по безработице
Кабинет министров выделил Министерству экономики 1,259 млрд гривен на пособия по безработице. Средства выделены из резервного фонда госбюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 15 апреля 2022 года № 289-р.
Согласно постановлению, средства выделяются для обеспечения выплаты Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы пособия по безработице по новой бюджетной программе.
Отметим, НБУ прогнозирует рост уровня безработицы и уменьшение доходов украинцев из-за войны.
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