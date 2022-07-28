Кабмин выделил 1,25 млрд гривен военной разведке: на что пойдут деньги

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 1,255 млрд гривен Главному управлению разведки Министерства обороны. Средства выделены по программе "Разведывательная деятельность в сфере обороны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 26 июля 2022 г. № 658-р.

Из них выделяются 1 млрд гривен на закупку (ремонт) вооружения, военной техники, боеприпасов и комплектующих для них;

255 млн гривен - на проведение выплат в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Напомним, в июне Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 1,778 млрд гривен для обеспечения развития и модернизации системы киберзащиты, сетей государственной системы правительственной связи. Средства также выделены для Национальной телекоммуникационной сети, непрерывной работы, защиты и развития объектов критической информационной инфраструктуры.