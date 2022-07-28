Уряд виділив 1,25 млрд гривень військовій розвідці: на що підуть кошти

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 1,255 млрд гривень Головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Кошти виділені за програмою "Розвідувальна діяльність у сфері оборони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 26 липня 2022 р. № 658-р.

З них виділяються 1 млрд гривень на закупівлю (ремонт) озброєння, військової техніки, боєприпасів та комплектуючих для них;

255 млн гривень - на здійснення виплат відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". Нагадаємо, в червні Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 1,778 млрд гривень для забезпечення розвитку та модернізації системи кіберзахисту, мереж державної системи урядового зв’язку. Кошти також виділені для Національної телекомунікаційної мережі, безперервної роботи, захисту та розвитку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.