Кабмин выбрал нового главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Фото: Сергей Калашник (undicz.dsns.gov.ua)

Однако распоряжение о назначении Калашника пока отсутствует на сайте правительства

Правительство определило временного руководителя Чернобыльской АЭС Сергея Калашника победителем конкурса на занятие должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

В частности такие данные указаны в информации о конкурсе, объявленном правительственным распоряжением №1049-р от 15 ноября 2019 года.

"Кабинет министров Украины определил Калашника С.В. победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения по результатам соответствующего собеседования, проведенного с кандидатами на указанную должность, предложения по которым внесены комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы", - говорится в сообщении.

При этом распоряжение о назначении Калашника сейчас отсутствует на правительственном портале.

Следует отметить, что Калашник с марта 2019 года исполнял обязанности генерального директора Чернобыльской АЭС. Ранее работал заместителем руководителя проекту по строительству нового безопасного конфайнмента в совместном предприятии НОВАРКА (компании VINCI CGP/BOUYGUES).

Его кандидатура входила в пятерку лидеров по результатам второго конкурса на занятие должности главы Госагентства.

Напомним, по факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.

Как писало РБК-Украина ранее, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса исключили из Консультативного совета, созданного при Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной.