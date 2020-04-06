ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин выбрал нового главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Новости » Политика     06.04.2020 - 15:45
Кабмин выбрал нового главу Госагентства по управлению зоной отчуждения
Фото: Сергей Калашник (undicz.dsns.gov.ua)

Однако распоряжение о назначении Калашника пока отсутствует на сайте правительства

Правительство определило временного руководителя Чернобыльской АЭС Сергея Калашника победителем конкурса на занятие должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

В частности такие данные указаны в информации о конкурсе, объявленном правительственным распоряжением №1049-р от 15 ноября 2019 года.

"Кабинет министров Украины определил Калашника С.В. победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения по результатам соответствующего собеседования, проведенного с кандидатами на указанную должность, предложения по которым внесены комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы", - говорится в сообщении.

При этом распоряжение о назначении Калашника сейчас отсутствует на правительственном портале.

Следует отметить, что Калашник с марта 2019 года исполнял обязанности генерального директора Чернобыльской АЭС. Ранее работал заместителем руководителя проекту по строительству нового безопасного конфайнмента в совместном предприятии НОВАРКА (компании VINCI CGP/BOUYGUES).

Его кандидатура входила в пятерку лидеров по результатам второго конкурса на занятие должности главы Госагентства.

Напомним, по факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.

Как писало РБК-Украина ранее, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса исключили из Консультативного совета, созданного при Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной.

Кабмин запретил отключать электроснабжение водоканалам и шахтам на время карантина Кабмин предписал пенсионерам находиться на самоизоляции
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныЧАЭС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь