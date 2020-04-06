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Кабмін обрав нового главу Держагентства з управління зоною відчуження

Новини » Політика     06.04.2020 - 15:45
Кабмін обрав нового главу Держагентства з управління зоною відчуження
Фото: Сергій Калашник (undicz.dsns.gov.ua)

Однак розпорядження про призначення Калашника поки що відсутнє на сайті уряду

Уряд визначив тимчасового керівника Чорнобильської АЕС Сергія Калашника переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство України з питань державної служби.

Зокрема такі дані вказані в інформації про конкурс, оголошений урядовим розпорядженням №1049-р від 15 листопада 2019 року.

"Кабінет міністрів України визначив Калашника С.В. переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження за результатами відповідної співбесіди, проведеної з кандидатами на зазначену посаду, пропозиції щодо яких внесено комісією з питань вищого корпусу державної служби", - сказано у повідомленні.

При цьому розпорядження про призначення Калашника зараз відсутнє на урядовому порталі.

Слід зазначити, що Калашник з березня 2019 року виконував обов'язки генерального директора Чорнобильської АЕС. Раніше працював заступником керівника проєкту з будівництва нового безпечного конфайнменту в спільному підприємстві НОВАРКА (компанії VINCI CGP/ BOUYGUES).

Його кандидатура входила до п'ятірки лідерів за результатами другого конкурсу на зайняття посади голови Держагентства.

Нагадаємо, за фактом виникнення пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.

Як писало РБК-Україна раніше, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса виключили зі Консультативної ради, створеної при Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною.

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