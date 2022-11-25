UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін ввів заборону на експорт паливної деревини

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Уряд сьогодні, 25 листопада, ввів заборону на експорт паливної деревини, щоб забезпечити цим енергетичним ресурсом українців.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на засіданні Кабінету міністрів.

"Сьогодні уряд також приймає важливе рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже у багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина зараз основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - заявив прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, що українцям радять звертатися до Служби безпеки України у разі виникнення проблем на митниці із ввезенням генераторів.

Нагадаємо, 16 листопада Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигальдерева