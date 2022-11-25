Кабмин ввел запрет на экспорт топливной древесины

Правительство сегодня, 25 ноября, ввело запрет на экспорт топливной древесины, чтобы обеспечить этим энергетическим ресурсом украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Кабинета министров.

"Сегодня правительство также принимает важное решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению ее в Украине. Ведь во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сейчас основной ресурс для отопления. Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение", - заявил премьер-министр.

Ранее мы писали, что украинцам советуют обращаться в Службу безопасности Украины в случае возникновения проблем на таможне с ввозом генераторов.

Напомним, 16 ноября Кабмин принял постановление, которое упрощает импорт генераторов и другого энергетического оборудования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.