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Кабмин ввел запрет на экспорт топливной древесины

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 17:22
Кабмин ввел запрет на экспорт топливной древесины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Правительство сегодня, 25 ноября, ввело запрет на экспорт топливной древесины, чтобы обеспечить этим энергетическим ресурсом украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Кабинета министров.

"Сегодня правительство также принимает важное решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению ее в Украине. Ведь во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сейчас основной ресурс для отопления. Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение", - заявил премьер-министр.

Ранее мы писали, что украинцам советуют обращаться в Службу безопасности Украины в случае возникновения проблем на таможне с ввозом генераторов.

Напомним, 16 ноября Кабмин принял постановление, которое упрощает импорт генераторов и другого энергетического оборудования.

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