UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін ввів нову доплату військовим: скільки і хто отримає

Фото: кабмін ввів нову доплату військовим на першій лінії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Кабінет міністрів ввів нову доплату військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Одноразова винагорода нараховуватиметься за 30 днів виконання бойових завдань на першій лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як зауважив Шмигаль, на виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Зазначається, що розмір індивідуальної одноразової виплати становитиме 70 тисяч гривень.

"Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців", - запевнив Шмигаль у повідомленні.

Варто зауважити, що додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень розглядались владою напередодні.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Виплати військовим

Нагадаємо, що понад 70% бюджету Міністерства оборони України на 2024 рік піде на виплати українським військовим. Ще 20% - на закупівлю озброєння.

Крім того, у лютому на сайті Верховної ради було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". У ньому пропонувалось збільшити низку доплат і пільг для військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниВиплатиВійна Росії проти України