Кабмін ввів нову доплату військовим: скільки і хто отримає

Кабінет міністрів ввів нову доплату військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Одноразова винагорода нараховуватиметься за 30 днів виконання бойових завдань на першій лінії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Як зауважив Шмигаль, на виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.
Зазначається, що розмір індивідуальної одноразової виплати становитиме 70 тисяч гривень.
"Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців", - запевнив Шмигаль у повідомленні.
Варто зауважити, що додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень розглядались владою напередодні.
Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.
Нагадаємо, що понад 70% бюджету Міністерства оборони України на 2024 рік піде на виплати українським військовим. Ще 20% - на закупівлю озброєння.
Крім того, у лютому на сайті Верховної ради було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". У ньому пропонувалось збільшити низку доплат і пільг для військових.
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