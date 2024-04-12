Кабмін ввів нову доплату військовим: скільки і хто отримає

Як зауважив Шмигаль, на виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Зазначається, що розмір індивідуальної одноразової виплати становитиме 70 тисяч гривень.

"Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців", - запевнив Шмигаль у повідомленні.

Варто зауважити, що додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень розглядались владою напередодні.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.