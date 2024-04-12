Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит

Как отметил Шмигаль, во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.

Отмечается, что размер индивидуальной единовременной выплаты будет составлять 70 тысяч гривен.

"Будем и дальше заботиться о наших воинах, которые защищают страну и дома миллионов украинцев", - заверил Шмигаль в сообщении.

Следует отметить, что дополнительные выплаты военным в размере 70 тысяч гривен рассматривались властями накануне.

Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника) и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.