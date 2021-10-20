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Кабмин ввел для облгазов спецсчета за распределение газа

Новина українською →
Украина, Среда 20 октября 2021 13:31
Кабмин ввел для облгазов спецсчета за распределение газа Фото: Кабмин урегулировал вопрос долгов за распределение газа
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины принял постановление "Об обеспечении проведения расчетов за услуги распределения природного газа". Документом введено открытие текущих счетов со специальным режимом использования операторами ГРМ для зачисления средств, поступающих от потребителей как плата за услуги распределения природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 20 октября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, целью принятия постановления является урегулирование проблемы погашения операторами газораспределительных систем (операторы ГРМ) задолженности перед оператором газотранспортной системы (Оператор ГТС) по договорам о предоставлении услуг транспортировки природного газа.

"Средства, поступающие от потребителей как плата за услуги распределения природного газа, будут зачисляться исключительно на текущие счета со специальным режимом использования, открытые операторами ГРМ в учреждениях уполномоченных банков", - говорится в документе.

Затем регулятор на основании предоставленных материалов рассчитывает нормативы распределения средств, поступивших от потребителей, на текущие счета операторов ГРМ и Оператора ГТС с учетом отсутствия или имеющейся просроченной задолженности Оператора ГРС перед Оператором ГТС и на заседании НКРЭКУ, которое проходит в форме открытого слушания, принимает решение об утверждении нормативов распределения средств, которые доводит до сведения уполномоченных банков для выполнения.

В документе говорится, что в условиях невозможности прекращения оказания Оператором ГТС услуг транспортировки природного газа, несвоевременные и в неполном объеме расчеты Операторов ГРМ за услуги транспортировки, приводят к росту задолженности, накоплению убытков и ухудшению финансового состояния Оператора ГТС.

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Кабинет Министров Украины
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