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Кабмін запровадив для облгазів спецрахунки за розподіл газу

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 13:31
Кабмін запровадив для облгазів спецрахунки за розподіл газу Фото: Кабмін врегулював питання боргів за розподіл газу
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про забезпечення проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу". Запроваджено відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання операторами ГРМ для зарахування коштів, що надходять від споживачів як плата за послуги розподілу природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 20 жовтня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, метою прийняття постанови є врегулювання проблеми погашення операторами газорозподільних систем (оператори ГРМ) заборгованості перед оператором газотранспортної системи (Оператор ГТС) за договорами про надання послуг транспортування природного газу.

"Кошти, що надходять від споживачів як плата за послуги розподілу природного газу, зараховуватимуться виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті операторами ГРМ в установах уповноважених банків", - йдеться в документі.

Потім регулятор на підставі наданих матеріалів розраховує нормативи розподілу коштів, що надійшли від споживачів, на поточні рахунки операторів ГРМ і Оператора ГТС з урахуванням відсутності або наявної простроченої заборгованості Оператора ГРМ перед Оператором ГТС та на засіданні НКРЕКП, яке проходить у формі відкритого слухання, приймає рішення про затвердження нормативів розподілу коштів, які доводить до відома уповноважених банків для виконання.

У документі йдеться, що в умовах неможливості припинення надання Оператором ГТС послуг транспортування природного газу, несвоєчасні та в неповному обсязі розрахунки Операторів ГРМ за послуги транспортування, призводять до зростання заборгованості, накопичення збитків і погіршення фінансового стану Оператора ГТС.

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