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Кабмин ввел новую должность во всех министерствах и центральных госорганах

Новости » Политика     03.03.2020 - 13:15
Кабмин ввел новую должность во всех министерствах и центральных госорганах
Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Харьковских ОГА и горсовете уже появились первые CDTO

Кабинет министров ввел новую должность руководителя цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, новая должность будет введена во всех министерствах, областных администрациях, госкомпаниях, агентствах и других центральных органах исполнительной власти.

"На уровне государственных органов - это профильный зам. Отныне такие позиции появятся в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентства и других центральных органов исполнительной власти. Как пилот - в Херсонской ОГА и Харьковской мэрии уже есть первые CDTO", - сообщил Федоров.

Согласовывать назначение CDTO будут в Министерстве цифровой трансформации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили национальную онлайн-платформу для бизнесменов. Сейчас платформа работает в тестовом режиме.

Также РБК-Украина писало, что с 1 апреля 2020 года в Украине запускают систему электронных больничных листов. Больше не нужно будет выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныдолжностьМихаил Федоров
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