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Кабмін ввів нову посаду у всіх міністерствах і центральних органах

Новини » Політика     03.03.2020 - 13:15
Кабмін ввів нову посаду у всіх міністерствах і центральних органах
Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Харківських ОДА та міськраді вже з'явилися перші CDTO

Кабінет міністрів ввів нову посаду керівника цифровий трансформації (Chief Digital Transformation Officer, CDTO). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифровий трансформації Михайло Федоров Facebook.

За його словами, нова посада буде запроваджена в усіх міністерствах, обласних адміністраціях, держкомпаніях, агентствах та інших центральних органах виконавчої влади.

"На рівні державних органів - це профільний заступник. Відтепер такі позиції з'являться в кожному міністерстві, обласної адміністрації, держкомпанії, агентства та інших центральних органів виконавчої влади. Як пілот - в Херсонській ОДА та Харківської мерії вже є перші CDTO", - повідомив Федоров.

Погоджувати призначення CDTO будуть в Міністерстві цифровий трансформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили національну онлайн-платформу для бізнесменів. платформа працює в тестовому режимі.

Також РБК-Україна писало, що з 1 квітня 2020 року в Україні запускають систему електронних лікарняних листів. Більше не потрібно буде виписувати їх на паперових бланках і зайвий раз йти в поліклініку.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнидолжностьМихайло Федоров
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