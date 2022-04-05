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Кабмин ввел льготное кредитование торговых сетей

Фото: Денис Шмыгаль (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность привлечения льготных кредитов под 5% годовых для торговых сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин решил поддержать украинские торговые сети, предоставив возможность привлекать льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на 1 год под 5%. Такой шаг позволит уберечь магазины от закрытия, пополнить оборотные средства и проводить с украинскими производителями своевременные расчеты за продукты.

"Продовольственные сети сегодня фактически стали объектами критической инфраструктуры. Правительство тесно сотрудничает с такими сетями, чтобы во всех городах и селах были продукты питания, социальные товары и вещи первой необходимости", – заявил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что магазины могут рассчитывать на помощь государства. Во власти осознают ряд форс-мажоров и проблем, с которыми вынуждены были столкнуться торговые сети.

К слову, президент Зеленский обратился с речью к парламенту Испании.

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