Кабмін запровадив пільгове кредитування торговельних мереж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість залучати пільгові кредити під 5% річних для торговельних мереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Кабмін вирішив підтримати українські торговельні мережі, надавши можливість залучати пільгові кредити до 1 млрд грн терміном на 1 рік під 5%. Такий крок дозволить їм уберегти магазини від закриття, поповнити обігові кошти та проводити з українськими виробниками вчасні розрахунки за продукти.
"Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, аби в усіх містах і селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності", – заявив Шмигаль.
Очільник уряду наголосив, що магазини можуть розраховувати на допомогу держави. У владі усвідомлюють низку форс-мажорів і проблем, із якими змушені були зіткнутися торговельні мережі.
До слова, президент Зеленський звернувся з промовою до парламенту Іспанії.
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