Кабмин ввел дополнительный запрет на ввоз российских вагонов

Кабинет министров внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 о запрете на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов из России. Запрет дополнен новыми пунктами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается в сообщении, постановлением Кабмина 2015 года уже введен запрет на ввоз в Украину железнодорожных вагонов из Российской Федерации.

Однако с ноября прошлого года резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не является Российская Федерация. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года.

Согласно изменениям, запрещается импорт вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации, и устанавливается запрет импорта вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация Российской федерации.

Напомним, с апреля 2020 года НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 апреля 2020 года ввел спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России.