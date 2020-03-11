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Кабмин возобновил МинВОТ

Новости » Политика     11.03.2020 - 21:52
Кабмин возобновил МинВОТ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов

Кабинет министров Украины отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление.

Таким образом, в Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов.

Отметим, что существовало до сентября 2019 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий получило новое название - Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, Кабмин создал кризисный центр для противодействия падение в промышленности. Координационный центр по вопросам промышленности будет работать под его руководством. В состав Координационного центра вошли представители Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Государственной службы статистики.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин создал Офис финконтроля вместо Государственной аудиторской службы. Согласно проекту постановления, который есть в распоряжении РБК-Украина, Офис финансового контроля будет инспекцией, которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины из-за министра финансов.

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