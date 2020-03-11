Кабмін відновив МинТОТ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні знову з'явилося окреме Міністерство у справах ветеранів

Кабінет міністрів України скасував створення єдиного Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і розділив його на два. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постановление.

Таким чином, в Україні знову з'явилося окреме Міністерство у справах ветеранів.

Зазначимо, що існувало до вересня 2019 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій отримало нову назву - Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, Кабмін створив кризовий центр для протидії падіння в промисловості. Координаційний центр з питань промисловості буде працювати під його керівництвом. До складу Координаційного центру увійшли представники Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики, Державної податкової служби, Державної митної служби, Державної служби статистики.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін створив Офіс фінконтролю замість Державної аудиторської служби. Згідно з проектом постанови, який є в розпорядженні РБК-Україна, Офіс фінансового контролю буде інспекцією, яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра фінансів.