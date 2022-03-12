Кабмин возместит коммунальные расходы громадам, которые бесплатно принимают переселенцев
Кабинет министров возместит коммунальные расходы бюджетам общин, которые бесплатно будут принимать переселенцев. Соответствующее постановление принято 11 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития громад и территорий Алексея Чернышева в Facebook.
Министр раскрыл детали процедуры получения компенсации.
Кто имеет право получить компенсацию?
Компенсацию коммунальных расходов могут получить громадам, которые дали бесплатный приют переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садиках и др.).
О каких именно коммунальных расходах идет речь?
Речь идет обо всех расходах связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.
Как получить компенсацию?
Для получения возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.
Военные администрации будут присылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств.
Когда программа будет стартовать?
Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля громады смогут подавать свои заявки на возмещение.
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