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Уряд відшкодує комунальні витрати громадам, які безкоштовно прийматимуть переселенців

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Україна, Субота 12 березня 2022 16:48
Уряд відшкодує комунальні витрати громадам, які безкоштовно прийматимуть переселенців Фото: комунальні платежі будуть компенсовані громадам для переселенців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців. Відповідну постанову ухвалено 11 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у Facebook.

Міністр розкрив деталі процедури отримання компенсації.

Хто має право отримати компенсацію?

Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садочках та ін.).

Про які саме комунальні витрати йде мова?

Мова йде про всі витрати пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

Як отримати компенсацію?

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг. Важливо, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадам, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів.

Коли програма стартуватиме?

Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України
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