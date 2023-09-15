Кабмін вніс в Раду проект бюджету-2024

На сайті парламенту з'явився текст законопроекту та пояснювальна записка. Раніше повідомлялося, що в бюджет на 2024 рік буде закладено 1 трильйон 685 млрд гривень на безпеку та оборону та майже 500 мільярдів гривень на соціальну сферу.

Як заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд виділив 5 пріоритетних напрямків у державному бюджеті на наступний рік.

Зауважимо, що згідно з процедурою, після реєстрації його мають подати на засіданні Ради. Якщо документ буде відхилено нардепами, Кабмін має протягом семи днів подати проект із обґрунтуванням внесених змін.

Якщо Рада прийме його до розгляду, то розпочинається підготовка до першого читання. На час якої можна вносити пропозиції змін до бюджету. Крім того, Рахункова палата до 1 жовтня має провести експертизу проекту.

Перше читання по бюджету має відбутись до 20 жовтня. Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання.

Під час другого читання затверджуються загальний обсяг дефіциту (профіциту), максимальний держборг, загальні суми доходів і витрат, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та низка інших показників. Інші статті проекту, які не прийняті у другому читанні, переносяться на третє

Закон про державний бюджет на 2024 рік має бути ухвалений до 1 грудня.

Головні цифри бюджету:

Доходи: 1,746 трильйона гривень(загальний фонд 1,54 трильйона гривень)

Витрати: 3,308 трильйона гривень(загальний фонд 3,1 трильйона гривень)

Дефіцит: 1,531 трильйона гривень.

Оборонний бюджет

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що основним пріоритетом у державному бюджеті-2024 має бути фінансування оборони та безпеки країни.

Зокрема, значні кошти президент закликав направити на виробництво зброї та дронів в Україні.

У документі вказано, що на оборону в Україні у наступному році планують виділити понад 1,5 трильйона грн. У 7 разів, до майже 56 млрд грн буде збільшено фінансування розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Ще 48 млрд гривень виділено для закупівлі дронів.

На підтримку ветеранів буде виділено вдвічі більше коштів, ніж у 2023 році - 14,3 млрд грн.

Мінімальна зарплата

Водночас глава держави доручив главі уряду Денису Шмигалю підготувати основу в бюджеті-2024 для того, щоб підвищити мінімальну зарплату.

У бюджеті передбачено, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросте до 7100 гривень, а з 1 квітня - до 8000 гривень.

Індексація пенсій

За словами президента, у бюджеті буде передбачено й індексацію пенсій. Її запланували на березень наступного року.

Варто зауважити, що ще 5 вересня прем'єр-міністр обіцяв, що проект держбюджету внесуть до Ради до 15 вересня.