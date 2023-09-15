Кабмин внес в Раду проект бюджета-2024

На сайте парламента появился текст законопроекта и объяснительная записка. Ранее сообщалось, что в бюджет на 2024 год будет заложен 1 триллион 685 млрд. гривен на безопасность и оборону и почти 500 миллиардов гривен на социальную сферу.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство выделило пять приоритетных направлений в государственном бюджете на следующий год.

Заметим, что согласно процедуре после регистрации его должны подать на заседании Рады. Если документ будет отклонен нардепами, Кабмин должен в течение семи дней представить проект с обоснованием внесенных изменений.

Если Рада примет его к рассмотрению, начинается подготовка к первому чтению. На время которой можно вносить предложения по изменениям в бюджет. Кроме того, Счетная палата до 1 октября должна провести экспертизу проекта.

Первое чтение по бюджету должно состояться до 20 октября. Одобренные бюджетные выводы должны учитываться Кабмином при подготовке ко второму чтению.

Во время второго чтения утверждаются общий объем дефицита (профицита), максимальный госдолг, общие суммы доходов и расходов, размер минимальной зарплаты, прожиточный минимум и ряд других показателей. Другие статьи проекта, не принятые во втором чтении, переносятся на третье

Закон о государственном бюджете на 2024 год должен быть принят до 1 декабря.

Главные цифры бюджета:

Доходы: 1,746 триллиона гривен (общий фонд 1,54 триллиона гривен)

Расходы: 3,308 триллиона гривен (общий фонд 3,1 триллиона гривен)

Дефицит: 1,531 триллиона гривен.

Оборонный бюджет

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что основным приоритетом в государственном бюджете-2024 должно быть финансирование обороны и безопасности страны.

В частности, значительные средства президент призвал направить на производство оружия и дронов в Украине.

В документе указано, что на оборону в Украине в следующем году планируется выделить более 1,5 триллиона гривен. В 7 раз до почти 56 млрд грн будет увеличено финансирование развития отечественного оборонно-промышленного комплекса. Еще 48 млрд гривен выделено для закупки дронов.

На поддержку ветеранов будет выделено вдвое больше средств, чем в 2023 году – 14,3 млрд грн.

Минимальная зарплата

В то же время, глава государства поручил главе правительства Денису Шмыгалю подготовить основу в бюджете-2024 для того, чтобы повысить минимальную зарплату.

В бюджете предусмотрено, что с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет до 7100 гривен, а с 1 апреля – до 8000 гривен.

Индексация пенсий

По словам президента, в бюджете будет предусмотрена и индексация пенсий. Ее запланировали на март следующего года.

Следует отметить, что еще 5 сентября премьер-министр обещал, что проект госбюджета внесут в Раду до 15 сентября.