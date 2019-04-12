Кабмін внесе зміни у постанову про субсидії

Фото: Андрій Рева (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни планується внести після завершення опалювального сезону

Після завершення опалювального сезону до постанови про субсидії будуть внесені зміни. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Мінсоцполітики вже оприлюднило проект змін до громадського обговорення.

"Що стосується постанови про субсидії. Ви праві, немає нічого досконалого. Після опалювального сезону до постанови про субсидії будуть внесені зміни", - повідомив Рева.

Окрім того, глава Мінсоцполітики пояснив, що заборгованість населення пов’язана не з проблемою нарахування субсидій населенню.

"Заборгованість населення, яка є особливо за газ, багато в чому сформована не постановою про субсидії, а незаконними діями облгазів, які ігнорують 42 постанови НКРЕКП щодо незаконного донарахування обсягів газу, які вони свавільно нарахували населенню. Це мільярди гривень", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автоматичне перепризначення субсидій у 2019 році торкнеться 3 млн домогосподарств, іншим потрібно буде оновити заяву і декларацію про доходи.

Як писало РБК-Україна раніше, субсидії готівкою почали виплачувати з 1 березня 2019 року. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсідіантов складають близько 75%. За останніми розрахунками, середній розмір монетизованої субсидії складе 1676 грн.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року одержували 3735,1 тис. домогосподарств.