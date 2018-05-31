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Кабмін вніс у Раду законопроект про ратифікацію угоди з Молдовою про реадмісію осіб

НовиниПолітика    31.05.2018 - 19:26
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Наразі проект угоди відсутній на сайті парламенту, однак він є у розпорядженні РБК-Україна

Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду законопроект №0188 "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб". Документ був зареєстрований у парламенті у четвер, 31 травня.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Наразі проект угоди відсутній на сайті парламенту, однак він є у розпорядженні РБК-Україна.

Нагадаємо, Кабмін на своєму засіданні 30 травня схвалив проект закону про ратифікацію угоди з Молдовою про реадмісію. Уряд також затвердив протокол про порядок реалізації цієї угоди. Передбачається, що його реалізація дасть можливість сторонам приймати спільні заходи для запобігання та розкриття злочинів, пов'язаних з нелегальною міграцією.

Слід зазначити, що сама угода була підписана ще минулого року.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Молдова, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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