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Правительство предлагает ратифицировать соглашение с Молдовой о реадмиссии

НовостиПолитика    30.05.2018 - 14:30
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Соглашение о реадмиссии было подписано еще прошлой осенью

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о ратификации соглашения с Молдовой о реадмиссии. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, реадмиссия - это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан и иностранцев, которые подлежат депортации из другого государства. Соглашение о реадмиссии между Украиной и Молдовой было подписано 6 октября 2017 года в Кишиневе. Одобренным сегодня законопроектом предлагается его ратифицировать.

 

Фото: соглашение с Молдовой о реадмиссии

Кроме того, правительство утвердило протокол о порядке реализации данного соглашения. Предполагается, что его реализация даст возможность сторонам принимать совместные меры для предотвращения и раскрытия преступлений, связанных с нелегальной миграцией.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2017 год Украина по процедуре реадмиссии выдворила более 800 человек.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, соглашение, Молдова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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