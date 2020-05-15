Кабмин внес в Раду закон о защите украинцев от произвола чиновников

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом предлагается установить единые прозрачные правила для любых админпроцедур

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект №3475 "Об административной процедуре", которым предлагается защитить украинцев от произвола чиновников. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента, однако подробнее о законопроекте рассказали в Министерстве юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства и сайт ВР.

Так, министр юстиции Денис Малюська отметил, что в административном законодательстве Украины именно процедурная часть является наименее развитой, поэтому принятие этого проекта позволит впервые на законодательном уровне урегулировать всю совокупность многообразных отношений между чиновниками и простыми гражданами и бизнесом.

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"Одной из новаций стало урегулирование вопроса реализации механизма публичного правопреемства в результате прекращения первоначального административного органа или вследствие полного или частичного прекращения его административной компетенции", - отметил глава Минюста.

Документ регламентирует порядок подачи и регистрации заявления, формы заявления и требований к ее содержанию, обязанности административного органа, порядок привлечения к участию в административном производстве адресата и заинтересованных лиц и т.д.

В отдельный раздел выделено административное обжалование. Субъектом рассмотрения жалобы, в соответствии с законопроектом, является административный орган высшего уровня, а также может быть комиссия, образованная административным органом для рассмотрения жалоб. Также устанавливаются порядок исполнения административного акта, порядок исчисления сроков в административном производстве и сроки решения (просмотра) дела.

"Этот законопроект - это единственные четкие и понятные правила действий при принятии решения органа власти о правах и обязанностях физических и юридических лиц", - сказал Малюська.

Напомним, в Министерстве юстиции завершают разработку законопроекта об альтернативных видах наказаний.

Как писало РБК-Украина в феврале в своем материале "Финальное очищение: что будет с люстрацией в Украине" Министерство юстиции начало разработку изменений в закон о люстрации.

Автор: Юлия Струк